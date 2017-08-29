نيبوشا يصل بترسبورت لحضور مباراة الزمالك والسالمية الكويتي

وصل منذ قليل، المدير الفني الجديد للزمالك “نيبوشا”، استاد بترسبورت، لحضور مباراة الزمالك والسالمية الكويتي ، في اللقاء الودي الذي يجمعها، في إستعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.

نيبوشا يشاهد أول مباراة للزمالك

يذكر أن المدير الفني الجديد، طالب من إدارة الزمالك، حضور مباراة الفريق اليوم، للتعرف على لاعبي الزمالك ومستواهم البدني، قبل سفره للأردن لإنهاء متعلقاته الشخصية، قبل عودته للقاهرة لتولي المسئولية فنياً.

يذكر أنه عقد ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمقر النادي في ميت عقبة، لتقديم المدير الفني الجديد، الصربي نيبوشا، وكذلك الإعلان عن جميع تفاصيل العقد بين النادي وبين المدير الفني الجديد.

حيث أوضح رئيس النادي، مرتضى منصور ، أن عقد نيبوشا لمدة عامين، مشيرا إلى أن نيبوشا يتقاضى في العام الأول 37 ألف دولار، وفي العام الثاني 40 ألف دولار، مؤكدا على أنه يوجد شرط جزائي مليون و700 ألف جنيه.

تشكيل مباراة الزمالك والسالمية الكويتي