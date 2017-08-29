نفى مدير التسويق في الاتحاد الأفريقي عمرو شاهين، استبعاد أوغندا من تصفيات كأس العالم 2018، موضحاً أن الاتحاد الأوغندي معرض لتوقيع عقوبات وغرامات مالية، في حالة بث مباراته أمام مصر، والتي تقام يوم الخميس31 أغسطس على قناة أخرى غير “بي ان سبورت”.

الكاف تكشف حقيقة استبعاد أوغندا من تصفيات كأس العالم

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية، لقناة أون سبورت، أن قرار استبعاد أوغندا من تصفيات كأس العالم 2018، في يد الاتحاد الدولي ” الفيفا”، لأن التصفيات تابعة للفيفا، ويتم العمل وفقا للوائحه.

وأشار مدير التسويق، أن الاتحاد الأوغندي ملتزم بمذكرة تفاهم مع الكاف، لتسويق مبارياته، وتم بيع تلك الحقوق لـ”بي ان سبورتس” عن منطقة الشرق الأوسط، وفي حال إذاعة أي قناة أخرى غير بي ان سبورت، يستعرض الاتحاد الأوغندي إلى عقوبات مالية.

شركة فرنسية تهدد أوغندا باستبعادها

يذكر أن شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، هددت أوغندا، بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذا أذاعت مباراة مصر وأوغندا ،والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 31 أغسطس.

وتلقى الاتحاد الأوغندي فاكسا من شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، إذا اذاعت أوغندا مباراة مصر القادمة، سيتم استبعادها من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أوضحت الشركة أن قناة بي ان سبورت هي المنوطة فقط بإذاعة المباراة.