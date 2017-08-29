طالبت إدارة نادي طنطا، بالتعاقد مع مهاجم نادي الزمالك ، مصطفى محمد، بعد عودته إلى القلعة البيضاء بعد إعارته الموسم الماضي لنادي الداخلية.

مهاجم القلعة البيضاء يقترب من الانضمام إلى طنطا

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، بلاعب المنتخب المصري الأسبق ومدير التسويق بنادي طنطا، عبد الظاهر السقا، حيث طالب السقا خلال اللقاء باعارة المهاجم مصطفى محمد.

وطالب مرتضى منصور من عبد الظاهر السقا الذهاب إلى معسكر الفريق ،من أجل أخذ رأي الجهاز الفني تحت قيادة المدير الفني الجديد “نيبوشا”، وذلك بعد موافقة اللاعب المبدئية الرحيل عن القلعة البيضاء، ولكن ينتظر موافقة الإدارتين.

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على جانب آخر أعلن الجهاز الفني ، تشكيلة فريقه أمام السالمية الكويتي

وضم التشكيل كلا من