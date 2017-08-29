أكد عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على موافقة النادي بانتقال محمد حمدي زكي إلى سموحة.

وجاءت موافقة الأهلي للتخلي عن لاعب الفريق بعد أن جرت مفاوضات بين الناديين خلال الفترة الماضية.

ووافق حسام البدري المدير الفني للأهلي على انضمام حمدي زكي للفريق السكندري لتسهل إدارة النادي رحيل اللاعب في ظل عجم حاجة البدري لخدماته.

من ناحية أخرى أكد البدري، على صعوبة الموسم المقبل، خاصة أن الفريق الأحمر بطلًا لثنائية الدوري وكأس مصر، إلى جانب شدة المنافسة ذاتها بين الجميع على الألقاب.

ولفت البدري، إلى أن الجهاز الفني، يخطط للحفاظ على ثنائية الدوري والكأس التي حققها الموسم المنصرم، بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس السوبر، إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى التأهل إلى كأس العالم للأندية.

كما أشار إلى أن التغييرات التي سوف يشهدها الفريق في الموسم الجديد، برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر، سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير.