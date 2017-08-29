في مفاجئة غير متوقعة، هددت شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، أوغندا، بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذا أذاعت مباراة مصر وأوغندا ،والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 31 أغسطس.

مفاجئة بشأن إذاعة مباراة مصر وأوغندا

وتلقى الاتحاد الأوغندي فاكسا من شركة لاجاردير سبورت الفرنسية، إذا اذاعت أوغندا مباراة مصر القادمة، سيتم استبعادها من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أوضحت الشركة أن قناة بي ان سبورت هي المنوطة فقط بإذاعة المباراة.

يذكر أن المنتخب المصري، تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني “كوبر”، يستعد لمواجهة أوغندا يوم الخميس 31 أغسطس، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أوغندا

وأعلن كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب المصري لمواجهة غانا

حراسة المرمى عصام الحضري ، شريف إكرامي ، أحمد الشناوي ، محمد عواد.

خط الدفاع أحمد فتحي ، احمد المحمدي ، عمر جابر ، ايمن اشرف ، محمود عزت ، احمد حجازي ، كريم حافظ ، محمد عبد الشافي ، سعد سمير ، كريم حافظ ، رامي ربيعة .

خط الوسط ، طارق حامد ، محمد النني ، صالح جمعة ، رمضان صبحي ، حسام عاشور ، عبد الله السعيد ، محمد فتحي ، احمد الشيخ ، تريزيجية ، سام مرسي .

خط الهجوم ، محمد صلاح ، عمرو جمال ، أحمد حسن كوكا ، محمود كهربا ، حسام حسن .