أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب العام، طارق يحيي، تشكيل مباراة فريقه أمام السالمية الكويتي، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، في إطار استعدادت الفريقين للموسم الكروي المقبل.

تشكيل مباراة الزمالك والسالمية الكويتي

وضم التشكيل كلا من في حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: محمد كوفي، وأحمد فتوح ومحمد مجدي وحازم إمام

خط الوسط: دونجا وأحمد داودا، وكابوريا

الهجوم: عبدالله جمعة ومحمد الشامي وكاسونجو

نيبوشا يشاهد مباراة السالمية الكويتي

ومن المقرر أن يشاهد المباراة المدير الفني الجديد ” نيبوشا “، من أجل التعرف على امكانيات لاعبيه، قبل توجهه إلى الأردن، لإنهاء بعض الإجراءات قبل العودة إلى القاهرة، لقيادة الزمالك في المباريات القادمة. يذكر أنه عقد ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمقر النادي في ميت عقبة، لتقديم المدير الفني الجديد، الصربي نيبوشا، وكذلك الإعلان عن جميع تفاصيل العقد بين النادي وبين المدير الفني الجديد.