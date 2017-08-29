“شدوى” تفصل الحضري عن كهربا

تجنب لاعب نادي الزمالك السابق والمعار إلى اتحد جدة السعودي محمود كهربا ، الجلوس بجوار حارس مرمى وادي دجلة السابق والمعار إلى التعاون السعودي عصام الحضري، وذلك على طائرة المنتخب والمتوجهة إلى أوغندا استعدادًا لمواجهة منتخبها في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

الخلافات ما زالت تفصل بين الحضري وكهربا

وجلس عصام الحضري في الطائرة وحيدا، بينما جلس كهربا بجوار صالح جمعة.

يذكر أنه نشبت خلافات أسرية بين كهربا والحضري، بعد فسخ خطبة محمود من نجلة الحضري “شدوى”، وذلك بعد فترة لم تدم طويلة بسبب خلافات أسرية لم يعلن عنها حتى وقتنا هذا.

يذكر أن المنتخب المصري، تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني “كوبر”، يستعد لمواجهة أوغندا يوم الخميس 31 أغسطس، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨.

قائمة المنتخب المصري لمواجهة أوغندا

وأعلن كوبر قائمة المنتخب المصري لمواجهة غانا

حراسة المرمى عصام الحضري ، شريف إكرامي ، أحمد الشناوي ، محمد عواد.

خط الدفاع أحمد فتحي ، احمد المحمدي ، عمر جابر ، ايمن اشرف ، محمود عزت ، احمد حجازي ، كريم حافظ ، محمد عبد الشافي ، سعد سمير ، كريم حافظ ، رامي ربيعة .

خط الوسط ، طارق حامد ، محمد النني ، صالح جمعة ، رمضان صبحي ، حسام عاشور ، عبد الله السعيد ، محمد فتحي ، احمد الشيخ ، تريزيجية ، سام مرسي .

خط الهجوم ، محمد صلاح ، عمرو جمال ، أحمد حسن كوكا ، محمود كهربا ، حسام حسن .