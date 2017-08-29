نيبوشا : فريق الكرة بالزمالك اختصاص الجهاز الفني فقط

قال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الصربي نيبوشا ، أن فريق الكرة بالنادي اختصاص الجهاز الفني فقط، رافضاً الكشف عن خطته مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

نيبوشا: مصلحة الزمالك أولا

وأوضح المدير الفني الجديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر النادي في ميت عقبة، بحضور رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن ما يشغل باله هو الآن مصلحة الزمالك وبعد ذلك الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا على أنه موجود مع الزمالك لتحقيق ما حققه مع ناديه السابق الفيصلي الأردني.

وتنمى نيبوشا، للفيصلي الأردني، التوفيق في المباريات القادمة، موضحا أن الفريق الأردني، قريب من قلبه، وأنه على علاقة جيدة مع جماهيره الأردنية.

مدرب الزمالك الجديد: ضيق الوقت لن يعيقني

وأكد المدير الفني الجديد، على أن ضيف الوقت لن يعوقه لتحقيق أهدافه مع الزمالك، موضحا أنه يمتلك رؤية فنية عالية، وسيقدمها مع الجهاز الفني للفريق، مشيرا إلى أنه يعرف بعض لاعب نادي الزمالك، من خلال المباراة السابقة بين الزمالك والفيصلي الأردني.