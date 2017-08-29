كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور ، عن تفاصيل عقد المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي نيبوشا.

تصريحات مرتضى منصور

وأوضح رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، بمقر النادي بميت عقبة، أن عقد نيبوشا لمدة عامين، مشيرا إلى أن نيبوشا يتقاضى في العام الأول 37 ألف دولار، وفي العام الثاني 40 ألف دولار، مؤكدا على أنه يوجد شرط جزائي مليون و700 ألف جنيه.

مرتضى منصور يكشف تفاصيل عقد نيبوشا

وأشار، مرتضى منصور، أن المدير الفني الجديد “نيبوشا” حصل على شهرين مقدم، ووكيله تقاضى 200 ألف جنيه.

وأكد مرتضى منصور، أن نيبوشا لم يتحدث في أي أمور من الناحية المادية، موضحا أن المدير الفني طلب زيارة إلى الجيم الخاص بالنادي.

وأوضح رئيس النادي، أن نيبوشا طلب زيارة لمعسكر الفريق للتعرف على لاعبي الزمالك سريعاً، مطالبا من جماهير الزمالك الوقوف وراء المدير الفني الجديد من أجل عودة البطولات للقلعة البيضاء.

يذكر أن المدير الفني الجديد “نيبوشا”، قاد أمس أول مران له مع الفريق، وعقد جلسة تعارف مع الجهاز الفني داخل المعسكر المغلق.