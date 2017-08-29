لهذه الأسباب.. مدرب الأهلي يؤكد: الموسم القادم “صعبًا”

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأسباب التي ستجعل المنافسة في الموسم المقبل “صعبة” -على حد وصفه-، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز بكل قوة لهذه التحديات.

البدري يعدد أسباب صعوبة الموسم المقبل

وأكد البدري، أن حجم الضغوط التي سوف يعاني منها، الفريق الأحمر لكونه بطلًا لثنائية الدوري وكأس مصر، إلى جانب شدة المنافسة ذاتها بين الجميع على الألقاب.

ولفت البدري، إلى أن الجهاز الفني، يخطط للحفاظ على ثنائية الدوري والكأس التي حققها الموسم المنصرم، بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس السوبر، إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى التأهل إلى كأس العالم للأندية.

واستكمل البدري، هذه الأهداف يسعى الأهلي إلى تحقيقها، وتعد الهدف الطبيعي للنادي الأهلي، بما له من تاريخ وبطولات، وما يملكه من لاعبين على قدر المسئولية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأشار إلى أن التغييرات التي سوف يشهدها الفريق في الموسم الجديد، برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر، سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير.