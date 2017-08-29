شدد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، لافتـًا إلى أن الفريقين يمتلكان العديد من العناصر المميزة والخبرات الكبيرة، إلى جانب الدوافع القوية في التتويج بلقب البطولة.

البدري يعدد نقاط القوة في الترجي التونسي

وكشف البدري، نقاط القوة في فريق التريج التونسي، موضحًا أنه فريق يلعب كرة قدم جماعية، وقام بتدعيم صفوفه بشكل مناسب، وهو ما ظهر بشكل عملي خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري التونسي، التي حقق خلالها الفوز بأداء قوي.

و أكد البدري، أن الأهلي جاهز، ويستعد بقوة للمواجهة رغم صعوبتهالافتًا إلى هناك إصرارًا كبيرًا بين الجميع على عبور دور الثمانية، والمنافسة على لقب البطولة، خاصة أن نتيجة مواجهة الفريقين سوف تعطي مؤشرات مبدئية عن الفريق الأقرب للفوز باللقب.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الابطال، كثاني المجموعة الرابعة رفقة الوداد المغربي “أول المجموعة”.