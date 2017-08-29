رسالة خاصة من “البدري” لثنائي المحترفين

أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالمستوى الجيد والمتميز، لأحمد حجازي مدافع الفريق الأحمر المعار إلى صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتًا إلى أن تجارب حجازي السابقة وخبراته في أوروبا تؤهّله للنجاح دون شك.

وعلق البدري في تصريحات صحفية قائلًا، “حجازي، يسير بخطى ثابتة ومميزة في صفوف فريقه الجديد، مؤكدًا، “أن مستقبل اللاعب مبشرًا”.

وأضاف مدرب الأهلي، “من خلال متابعة مباريات حجازي الأولى في الدوري الإنجليزي، أرى أنه يؤدي بشكل مميز”.

رسالة خاصة من البدري لرمضان صبحي

ووجه البدري، رسالة خاصة لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، والمنضم إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، أكد خلالها أن هذا الموسم مهم جدًا وفارق بالنسبة لصبحي في الدوري الإنجليزي، لافتًا إلى أنه سيحتاج إلى جهد كبير وتركيز أكبر، من أجل وضع قدمه بشكل قوي جدًا مع فريقه، وحتى يتقدم خطوة للأمام”.

واختتم البدري رسالته قائلًا، “أثق في قدرات رمضان، وفى كونه قادر على إنجاز كل التحديات المطلوبة، وسعيه لخطوة إيجابية أكبر في الفترة المقبلة.