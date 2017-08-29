أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى بقاء حسام غالي، قائد الفريق الأحمر السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البدري: غالي لاعب كبير ولا خلاف عليه

وأضاف البدري، أن غالي لاعب كبير، وقدم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لا خلاف على قدرات غالي، بالإضافة إلى أن له دور بارز وتاريخ كبير داخل صفوف الأهلي.

وأوضح مدرب الأهلي، أن العرض السعودي كان خطوة بالنسبة له، لتأمين مستقبله في ختام مشواره، وأنه يتمنى له التوفيق، كأحد أبناء النادي الأهلي.

وانتقل غالي إلى الدوري السعودي عبر بوابة النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم، مقابل الحصول على 800 ألف دولار.

وكان غالي ضمن صفوف النصر السعودي موسم 2009/2010، إلا أنها لم تكن فترة جيدة، وشهدت عدة أزمات.

ولم يشارك غالي مع فريقه كلاعب أساسي حتى الآن، فقد جلس على دكة البدلاء خلال الجولتين الماضيتين، وتنتظر الجماهير المصرية مشاركة لاعب الاهلي السابق خلال الفترة المقبلة.