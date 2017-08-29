منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وأوغندا.. تعرف عليها

خصصت السفارة المصرية في أوغندا، أماكن لبيع تذاكر مباراة المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، في كمبالا، المقرر إقامتها في الثالثة عصر الخميس المقبل، ضمن منافسات ذهاب التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكدت مي طه خليل، السفيرة المصرية في أوغندا، أنه تم تخصيص منافذ لبيع التذاكر للمصرييين المتوقع حضورهم للمباراة، من أجل مساندة الفراعنة في مشوار المونديال.

تخصيص منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وأوغندا

وأشارت مي خليل، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إلى أنها رفضت أن يتم بيع التذاكر المخصصة للجمهور المصري مع نظيره الأوغندي، من أجل التواجد في مكان واحد بعد الحصول على التذاكر برقم تسلسلي.

وأوضحت سفيرة مصر في أوغندا، ، أنه تم التنسيق مع مسئولي الاستاد الذي سيستضيف المباراة، وتم تخصيص منافذ لبيع تذاكر للمصريين فقط.

ويستعد منتخب مصر، تحت قيادة هيكتور كوبر للسفر إلى كمبالا في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الأوغندي، الخميس المقبل، ضمن ذهاب الجولة الثالثة، على أن يستضيف برج العرب، مباراة الإياب في الخامس من سبمتبر المقبل. (تابع القائمة النهائية)