مرتضى للجبلاية: قيد لاعبي الزمالك “أمر محسوم”

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قرار منع قيد لاعبي الأندية التي لم تسدد مستحقات لاعبيها المتأخرة كما هو الحال في القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى، في تصريحات صحفية، أن قائمة لاعبي الزمالك الجدد سيتم قيدها في الجبلاية، مضيفًا، “لن يستطيع أحد منع النادي من قيد لاعبيه”.

مرتضى منصور: من حق الزمالك قيد لاعبيه وأحمد حسن ملوش عندي حاجة

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه سيرسل قائمة الفريق النهائية قبل غلق باب القيد بيوم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد إيقاف قيد لاعبي الفريق الأبيض قائلًا، “أمر قيد لاعبي الزمالك محسوم”.

ولفت رئيس الزمالك، إلى أن قائمة الفريق الكروي ربما تشهد مفاجأة في حال نجاحه بالتعاقد مع اللاعب الجديد، بالرغم من اكتمال العدد، مشيرًا غلى أنه في حالة إتمام الصفقة سيتم إعارة أحد لاعبيه الجدد.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع الصربي نيبوشا، مدرب الفيصلي الاردني السابق، لقيادة المهام الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.