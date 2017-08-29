القائمة النهائية للمنتخب الوطني قبل السفر لأوغندا.. 25 لاعبًا واستبعاد الشيخ

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، للسفر إلى كمبالا بعد ساعات قليلة، لمواجهة أوغندا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

واختتم المنتخب المصري مرانه صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 29 لاعبًا، بعد خروج مصطفى فتحي من حسابات كوبر، بسبب إصابته في الركبة.

25 لاعبًا في قائمة كوبر النهائية

وأعلن كوبر القائمة النهائية التي ستتوجه إلى مطار برج العرب للسفر إلى كمبالا على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف ظهرًا، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، رامي ربيعة، سعد سمير، احمد حجازي، كريم حافظ، عمر جابر.

الوسط: طارق حامد، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، محمد النني، رمضان صبحي، سام مرسي، محمود حسن “تريزيجيه”، محمد فتحي.

الهجوم: عمرو جمال، محمود عبد المنعم “كهربا”، محمد صلاح، حسام حسن، أحمد حسن “كوكا”.

بينما استبعد كوبر، الرباعي أحمد الشيخ، وأيمن اشرف، ومحمد عواد، ومحمود عزت. (تابع التفاصيل)