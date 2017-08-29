ثنائي الأهلي خارج قائمة كوبر “النهائية” قبل السفر إلى أوغندا

استبعد الارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ثنائي الأهلي من قائمته النهائية التي تستعد للسفر إلى كمبالا، في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أوغندا، ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

واستبعد كوبر كلًا من أحمد الشيخ وأيمن أشرف “ثنائي الاهلي”، بالإضافة إلى محمد عواد “حارس الاسماعيلي”، ومحمود عزت “لاعب الزمالك”.

25 لاعبًا يستعدون للسفر إلى كمبالا

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر قد ضم 30 لاعبًا في معسكر الفراعنة المغلق الذي أقيم منذ عدة أيام، وفرض الجهاز الفني للمنتخب حالة من التركيز على اللاعبين من أجل حسم الثلاث نقاط المقبلة، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط في حالة الفوز، بعدما نجح في التغلب على الكونغو وغانا في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى كمبالا في الثانية والنصف ظهرًا، على أن يتحرك اللاعبين إلى مطار برج العرب قبل موعد إقلاع الطائرة بساعة أي في الواحدة والنصف، على أن تستقل البعثة طائرة خاصة.