بسبب صلاح والنني.. المقاولون يوكل محامي للحصول على حقوقه

أكد المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أنه يواصل مساعيه للحصول على حقوقه في صفقتي الدوليين المصريين محمد صلاح ومحمد النني، لاعبي ليفربول و ارسنال الإنجليزي على الترتيب.

المقاولون يوكل محامي للحصول على حقوقه

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أكد محسن صلاح، أنه يواصل جهوده للحوصل على حقوق النادي، مشيرًا إلى أنه قام بتوكيل محامي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن القوانين في أوروبا سهلة وبسيطة، وسوف يحصل ناديه على حقوقه دون أزمات.

واختتم رئيس المقاولون العرب تصريحاته قائلًأ، “محمد فاروق وأحمد علي ثنائي الفريق، من الدعائم الأساسية للنادي، بالإضافة إلى دعم أفارقة، بالإضافة إلى محاولة الدفع بأبناء النادي، من مواليد 1999 و 1997”.

يذكر أن ثنائي المقاولون العرب الأسبقين، انضما إلى معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادًا للسفر إلى كمبالا، لمواجهة أوغندا يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، على أن تقام مباراة الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.