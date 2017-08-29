المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا للسفر إلى أوغندا

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، قبل التوجه إلى مطار برج العرب، استعدادًا للسفر إلى كمبالا، لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

كان المنتخب المصري قد دخل معسكرًا مغلقًا منذ عدة ايام، حرض خلالها على فرض حالة من التركيز على لاعبي الفراعنة، من أجل حسم التأهل والحصول على الثلاث نقاط، ليصبح رصيد المنتخب الوطني 9 نقاك في حالة الفوز، خاصة بعد تخطيه الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الكونغو وغانا.

واستغرق المران الصباحي ساعة واحدة، على أن يتوجه الـ30 لاعبًا المنضمين لمعسكر الفراعنة إلى غرفهم، لبدء تحضيرات السفر.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مطار برج العرب في الساعة الواحدة والربع ظهر اليوم الثلاثاء، استعدادا للاقلاع إلى كمبالا في الساعة الثانية والنصف على متن طائرة خاصة.

واكتملت قائمة الفراعنة بعد انمضام باقي المحترفين، حيث وصل أمس أحمد حسن كوكا “لاعب سبروتينج براجا”، ومحمد النني “أرسنال”، ومحمد صلاح “ليفربول”، ورمضان صبحي “ستوك سيتي”، وأحمد حجازي “بروميتش”، بعد انتهاء مبارياتهم في الدوريات الأوروبية.