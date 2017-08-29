فجر أحمد عباس الحاج، وكيل الصربي نيبوشا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية، بشأن الشرط الجزائي المزعم تواجده في العقد المبرم بين الصربي والفيصلي الاردني ناديه السابق.

وكيله: عرضت نيبوشا على الزمالك

وأكد الحاج، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه عقد جلسة مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأقنعه بالتعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا، وبالفعل تم الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الطرفين، بحضور الحاج “وكيله”، والوكيل الألباني.

وأضاف وكيل “نيبوشا”، “انتظرت الحصول على التفويض الخاص من نادي الزمالك لإنهاء الأمور رسميًا، إلا أنني فوجئت بإسناد الأمر إلى وكيل أخر، وفوجئت بالشرط الجزائي الذي سيتحمله نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن عقد نيبوشا لا يوجد به شرطًا جزائيًا”.

وكيل نيبوشا: أقسم بالله عقده لايوجد به شرط جزائي

وشدد الحاج قائلًا، “هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأقسم بالله عقد نيبوشا مع الفيصلي لا يوجد به شرطًا جزائيًا، وكنت سأنهي الأمر وديًا مع كافة الأطراف”.

وهدد الحاج، باللجوء للفيفا معلقًا، “نيبوشا لم يوقع أي عقود معي، ولكني أمتلك تسجيلات صوتية أثناء التفاوض بين كافة الأطراف، تمهيدًا للجوء إلى الفيفا، وأتحدث حاليًا من أجل مصلحة نادي الزمالك، خاصة وأن الصربي سيحصل على 8000 دولار في الأردن”.

يذكر أن الزمالك اشترط وضع بند في عقده مع الصربي نيبوشا، يتضمن التأكد من وجود شرطًا جزائيًا حتى يلتزم بدفع 100 ألف دولار.