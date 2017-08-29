كوبر: سنلعب على بعض التفاصيل لعبور أوغندا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة منتخب الفراعنة أمام أوغندا ستكون صعبة، المقرر لها مساء الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

مصر تواجه أوغندا للانفراد بصدارة المجموعة

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لقناة ” أون سبورت”، إن الجميع داخل معسكر الفراعنة يملئه الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا.

وأضاف:” نعلم جيدا ان المباراة صعبة لكننا نثق في أنفينا جيدا، ولم يكن هذا بسبب”.

وأوضح أن يعلم تفاصيل هامة عن أوغندا سيحاول الاستفادة بها في المباراة، لافتا أن المنافس أيضاًيعرف الفراعنة جيداً ويعرف نقاط ضعفه.

وأشار إلى أن الفوز على أوغندا في كأس الأمم الأفريقية منذ أشهر قليلة، لا يعنى دراسة المنافس بشكل جيد، لكنه يعطي اللاعبين والجهاز الفني دافع للفريق لتكرار الفوز.

يذكر ان قبل المواجهة المرتقبة يتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطيتن عن المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق حقق المنتخب المصري فوزا بشق الأنفس على أوغندا بهدف نظيف في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون في شهري يناير وفبراير 2017 والتي انتهت بوصافة مصر للكاميرون البطل.

وأكد كوبر أن البعض يرى أنه لدىه مفاتيح أوغندا بسبب فوزه عليهم من قبل، مشيرا إلى أن هذا ليس صحيح ومن يتحدث بتلك الطريقة لا يعرف شيئاً عن كرة القدم.