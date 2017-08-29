الزمالك يختار واحد من الثنائي الأفريقي لقيده في القائمة المحلية

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيعلن رحيل واحد من الثنائي معروف يوسف ومحمد كوفي من قائمة الأبيض للموسم الجديد 2017-2018 ليتم إرسال القائمة لاتحاد الكرة بتواجد 30 لاعب فقط.

ساعات تحسم الاسم المستبعد من قائمة الزمالك

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية، إن هذا هذه اللحظة لم يحسم قرار استبعاد معورف يوسف لأو محمد كوفي من المحلية للموسم الجديد، مؤكدا أن اللاعب المستبعد سيكون واحد من بين هذا الثنائي الإفريقي.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق قائمة أولية للموسم الجديد ضمت 31 لاعب، وينتظر استبعاد لاعب واحد من القائمة قبل ارسالها لاتحاد الكرة لتتوافق مع اللائحة التي تقضي بتواجد 30 لاعب فقط.

وأكد منصور، أن القرار النهائي باستبعاد واحد من الثنائي سيكون في يد مرتضى منصور في يد المدرب الجديد للفريق نيبوشا.

وأشار منصور، إلى أن نيبوشا سيتوجب عليه خلال الأيام المقبلة اختيار واحد من الثنائي محمد كوفي أو معروف يوسف واستبعاد الآخر قبل إرسال القائمة.

واختتم تصريحات بالتأكيد على أنه لن يتدخل من قريب أو بعيد في عمل الجهاز الفني، لافتا أن الدليل على ذلك قيامه بإصدار قراراً بمنع أعضاء مجلس الإدارة من الاقتراب من غرفة الملابس لترك كل الأمور تحت سيطرة نيبوشا.