صدمة افريقيه تبعد صلاح عن لقب الاغلى في ليفربول

ذكرت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الإثنين، أن ليفربول توصل الى إتفاق للتعاقد مع لاعب وسط رازن بال شبورت لايبزيج الألماني، نابي كيتا، في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إليه في يوليو 2018.

وأضافت التقارير أن ليفربول سيدفع 48 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع لاعب منتخب غينيا، إضافة إلى امتيازات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها.

وسيصبح اللاعب أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، ليتخطى مبلغ 42 مليون يورو (50 مليون دولار) دفعها النادي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح من روما في يونيو الماضي.

ولم يصدر ليفربول حتى الآن أي بيان رسمي عن الصفقة لكن تقارير قالت إن كيتا اجتاز الفحص الطبي اليوم الإثنين.

وذكرت تقارير أن كيتا كان رأس أولويات المدرب يورغن كلوب في فترة الانتقالات الحالية، بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع مثلها ليساعد لايبزيغ على انهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الألماني.