نادي أوروبي يستعد لكسر الشرط الجزائي في عقد باسم مرسي

يحاول نادي زيوريخ السويسري ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق.

وتلقى اللاعب اتصالات من إحدي شركات التسويق في سويسرا لعرض عليه الرحيل من الزمالك والانضمام إلى الفريق السويسري، حتى يدخل النادي في مفاوضات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، وفي حال تعثر المفاوضات يستعد النادي لكسر قيمة الشرط الجزائي في عقد الحاسم للتعاقد معه..

ويرغب اللاعب في لاحتراف الأووربي منذ سنوات ويبدو أنه يقترب من تحقيق حلمه.

من ناحية أخرى طلب الصربي نيبوشا يوفوتيتش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عدم قيادة الفريق الأبيض في المباراة الودية المحدد لها يوم 3 سبتمبر أمام فريق الفيصلي الأردني التي ستقام في عمان، احترامًا لعلاقته مع جماهير نادي الفيصلي الأردني، ومراعاة مشاعرهم بعدما رحل عن تدريب الفريق.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على طلب المدير الفني الذي تم التعاقد معه صباح اليوم، في جلسة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.