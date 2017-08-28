نيبوشا يطلب ضم هذا اللاعب.. وأزمة بسبب قائمة الزمالك

طالب الصربي نيبوشا يوفوتيتش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مرتضى منصور رئيس النادي بضم البولندي لوكاس جيكيوسز مهاجم الفيصلي الأردني.

ويثق نيبوشا في قدرات اللاعب البولندي الذي لعب تحق قيادته في الفيصلي، ويرى أنه سينجح مع الزمالك كما فعل مع الفيصلي.

ويصعب ضم اللاعب في ظل اكتمال قائمة الزمالك الحالية بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي.

وأكد رئيس الزمالك أنه سيوقع عقوبات قاسية على اللاعبين في حال التخاذل حيث سيعمل الجهاز المعاون على إبلاغ الإدارة بأخطاء اللاعبين وسيعمل المجلس على تغليظ العقوبة ضد اي إهمال.