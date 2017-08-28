نيبوشا يطلب ضم هذا اللاعب.. وأزمة بسبب قائمة الزمالك

طالب الصربي نيبوشا يوفوتيتش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مرتضى منصور رئيس النادي بضم البولندي لوكاس جيكيوسز مهاجم الفيصلي الأردني.
ويثق نيبوشا في قدرات اللاعب البولندي الذي لعب تحق قيادته في الفيصلي، ويرى أنه سينجح مع الزمالك كما فعل مع الفيصلي.
ويصعب ضم اللاعب في ظل اكتمال قائمة الزمالك الحالية بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي.
وأكد رئيس الزمالك أنه سيوقع عقوبات قاسية على اللاعبين في حال التخاذل حيث سيعمل الجهاز المعاون على إبلاغ الإدارة بأخطاء اللاعبين وسيعمل المجلس على تغليظ العقوبة ضد اي إهمال.
كما طلب نيبوشا، من مجلس إدارة النادي، عدم قيادة الفريق الأبيض في المباراة الودية المحدد لها يوم 3 سبتمبر أمام فريق الفيصلي الأردني التي ستقام في عمان، احترامًا لعلاقته مع جماهير نادي الفيصلي الأردني، ومراعاة مشاعرهم بعدما رحل عن تدريب الفريق.
وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على طلب المدير الفني الذي تم التعاقد معه صباح اليوم، في جلسة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.