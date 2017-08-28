بالصور.. لاعب مصري حاصل على الكرة الذهبية يبيع الفاكهة

شاءت الظروف أن يتحول طارق الجزار لاعب منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم والذي شارك بقميص المنتخب المصري في بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم والبكم بإيطاليا منذ فترة إلى بياع فاكهة.

ورغم تتويج الجزار بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية مع المنتخب المصري والذي حقق المركز الخامس على حساب المنتخب الأمريكي بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة العالمية، إلا أن اللاعب أصبح بائع للفاكهة في ميدان الجيزة بعد الصور التي انتشرت له أثناء عمله.

وكان اللاعب المصري أول لاعب أفريقى وآسيوى يحصل على الجائزة ، ونجح في أن ينضم لمنتخب العالم بناء على إختيارات الإتحاد الدولي لكرة القدم بعد انتهاء البطولة، قبل أن يبيع الفاكهة.

جديرا بالذكر أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضية، قام من قبل بتكريم الجزار، ومنحه 10 آلاف جنية، مكافأة حصوله على لقب أفضل لاعب على مستوى العالم والكرة الذهبية في بطولة كأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة عقب انتهاء البطولة بعدة أشهر.