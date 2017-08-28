صالح جمعة: جاهز لمواجهة أوغندا وتحقيق حلم المصريين

أكد صالح جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر على جاهزيته للظهور بشكل جيد مع الفراعنة أمام اوغندا بتصفيات كأس العالم 2018.

وصرح اللاعب “سعيد بالتواجد في المنتخب خاصة أن الفوز في مباراتي أوغندا تضمن لنا التأهل للمونديال”.

وأضاف “لعبت مباريات دولية عديدة من قبل والحمد لله صححت أخطائي وظهرت بشكل جيد الفترة الأخيرة”.

واستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح تشكيل الفراعنة في المواجهة المقبلة أمام اوغندا.

كوبر يختار تشكيل مصر أمام أوغندا

وينوي كوبر الدفع بالحارس عصام الحضري في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، على أن يقود الثنائي أحمد حجازي وسعد الدين سمير الخط الدفاعي.

وفكر كوبر في الدفع بعلي جبر إلى جانب أحمد حجازي، إلا أن إصابة الأول واستبعاده من صفوف المنتخب المصري أدت للاستعانة بسعد الدين سمير.

وسيتواجد الثلاثي عبد الله السعيد، محمد صلاح ومحمود حسن “تريزيجيه” في خط الوسط الأمامي خلال المباراة المقبلة للفراعنة.

ويقود محمود عبد المنعم “كهربا” الخط الهجومي للمنتخب المصري من أجل الاستفادة من سرعته ومهارته، في ظل نية كوبر الاعتماد على طريقة دفاعية لن تفيده في تواجد عمرو جمال أو أحمد حسن كوكا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وأحمد حجازي وسعد الدين سمير وأحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: محمود كهربا.