مرتضى منصور يكشف عقوبات لاعبي الزمالك بقيادة نيبوشا

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن العقوبات التي سيوقعها على لاعب الفريق تحت قيادة الصربي نيبوشا يوفيتيتش المدرب الجديد للفريق.
وأكد مرتضى خلال حديثه مع نيبوشا أن الجهاز المعاون سيوقع عقوبة على أي لاعب سيبدي غضب بسبب تغيير أو تعمد عدم التمرير لزميله في المباريات من أجل إحراجه في الملعب أو حديث غير لائق.
وأضاف “مجلس الادارة سيضاعف العقوبة 3 مرات من أجل خلق مناخ جيد لك”.
واختتم حديثه “هذا النظام لم يضعه جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق السابق أنا الذي منعت أي حد يدخل الحجرة، فيريرا كان إنسان تافه”.
وطلب نيبوشا، من مجلس إدارة النادي، عدم قيادة الفريق الأبيض في المباراة الودية المحدد لها يوم 3 سبتمبر أمام فريق الفيصلي الأردني التي ستقام في عمان، احترامًا لعلاقته مع جماهير نادي الفيصلي الأردني، ومراعاة مشاعرهم بعدما رحل عن تدريب الفريق.
وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على طلب المدير الفني الذي تم التعاقد معه صباح اليوم، في جلسة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.