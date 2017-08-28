مرتضى منصور يكشف عقوبات لاعبي الزمالك بقيادة نيبوشا

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن العقوبات التي سيوقعها على لاعب الفريق تحت قيادة الصربي نيبوشا يوفيتيتش المدرب الجديد للفريق.

وأكد مرتضى خلال حديثه مع نيبوشا أن الجهاز المعاون سيوقع عقوبة على أي لاعب سيبدي غضب بسبب تغيير أو تعمد عدم التمرير لزميله في المباريات من أجل إحراجه في الملعب أو حديث غير لائق.

وأضاف “مجلس الادارة سيضاعف العقوبة 3 مرات من أجل خلق مناخ جيد لك”.

واختتم حديثه “هذا النظام لم يضعه جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق السابق أنا الذي منعت أي حد يدخل الحجرة، فيريرا كان إنسان تافه”.