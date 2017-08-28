خطوة واحدة تفصل كوتينيو عن برشلونة

عادت شبكة “بي إن سبورتس” لتؤكد مرة أخرى على اقتراب برشلونة الإسباني من ضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، كما أكدت صحيفة سبورت أن اللاعب قام بالكشف الطبي في ريو دي جانييرو بالبرازيل.

ويغيب اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة، حيث يضغط على إدارة فريقه من أجل الرحيل رغم تمسك النادي ويورجن كلوب مدرب الفريق به.

من ناحية أخرى كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن قرب إعلان ليفربول، عن إنهاء اجراءات ضم اللاعب الفرنسي توماس ليمار، لاعب فريق موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع أن يصبح ليمار بديلًا لكوتينيو، الذي بات رحيله مؤكدًا عن صفوف الريدز،

اللاعب الفرنسي لديه الإمكانيات الفنية والبدنية التي تؤهله إلى اللاعب في مركز (10) صانع الألعاب كبديلًا لكوتينيو، كما يستطيع اللعب في مركز الجناح، الأمر الذي قد يؤثر على تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

سبب اخر سيجعل ليمار يتفوق على صلاح، وهو أن إدارة الريدز ستدفع مبلغًا كبيرًا وصلت قيمته إلى 72 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو “مكافآت”، ليصبح اللاعب الفرنسي هي الأعلي في تاريخ صفقات الريدز، بعد أن كان الفرعون المصري هو الصفقة الأغلى بعدما ضمته إدارة ليفربول مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من صفوف روما الايطالي.