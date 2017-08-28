مدرب الزمالك الجديد: سنهزم الأهلي مجددا

أكد الصربي نيبوشا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على قدرته في تحقيق الفوز مجددا على حساب الغريم التقليدي بعدما أصبح مديرا فنيا للأبيض.

ويبحث المدرب الجديد على تأكيد تفوقه على حسام البدري المدير الفني للأهلي عندما يتواجه الفريقين في الموسم الجديد.

وجاءت تصريحات نيبوشا وثقته الكبيرة في هزيمة الأهلي بعدما حقق الفوز على المارد الأحمر مرتين في البطولة العربية والتي أقيمت في القاهرة والاسكندرية.

وتسبب نيبوشا في إقصاء الأهلي من البطولة وتأهل إلى نهائي البطولة العربية لكنه خسر لحساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة شهدت أزمة كبيرة بسبب احتساب هدف الفوز والتعدي على إبراهيم نور الدين حكم لقاء النهائي.

وطلب نيبوشا، من مجلس إدارة النادي، عدم قيادة الفريق الأبيض في المباراة الودية المحدد لها يوم 3 سبتمبر أمام فريق الفيصلي الأردني التي ستقام في عمان، احترامًا لعلاقته مع جماهير نادي الفيصلي الأردني، ومراعاة مشاعرهم بعدما رحل عن تدريب الفريق.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على طلب المدير الفني الذي تم التعاقد معه صباح اليوم، في جلسة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.