بديل حجازي .. البدري يختار مدافع سوري جديد

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على التعاقد مع اللاعب السوري عبد الله الشامي مدافع نادي الصفاء اللبناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البدري يختار عبد الله الشامي لخلافة حجازي

وتوصل البدري لاختيار الشامي ليكون بدلاً من أحمد حجازي مدافع الفريق الذي رحل على سبيل الإعارة إلى فريق وست برومتش ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام عدد من وكلاء اللاعبين بعرض عبد الله الشامي على البدري خلال الفترة الحالية من أجل إتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه من عدمه.

وأعجب البدري بإمكانيات الشامي بعد مشاهدة عدد من المقاطع المسجلة له أثناء خوضه مباريات الموسم الماضي مع الصفاء اللبناني.

وسبق للأهلي أن دخل في مفاوضات مع السوري أحمد الصالح من أجل قيادة خط دفاع القلعة الحمراء، قبل أن يتم صرف النظر عن التعاقد معه بسبب المغالاة المادية.

ويبحث الأهلي عن مدافع جديد في الفترة الحالية من أجل تعويض حجازي في الموسم المقبل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.