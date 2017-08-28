قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران الفريق الاحمر على فترة واحدة بدلًا من فترتين، مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

وواصل الفريق الأول للأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، في معسكر الفريق المغلق بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر، بمواجهة أمام طلائع الجيش، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مرانه غدًا الثلاثاء على فترة واحدة في إطار معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

جاء قرار البدري، بإقامة المران على فترة واحدة، لتخفيف الضغط البدني على اللاعبين بعد أن خاض الفريق مرانه على فترتين خلال الأيام الماضية.

الأهلي يستعد لموجهة الترجي

الأهلي، لديه مباراة هامة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، من المقرر إقامتها يوم 16 أغسطس المقبل.

يذكر أن الفريق الأحمر، قد دخل معسكراً مغلقًا بمدينة 6 أكتوبر منذ عدة أيام، بدون الدوليين، على أن يخوض خلاله عدة مباريات ودية.