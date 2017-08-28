انضمام ثلاثي المنتخب لمعسكر الفراعنة قبل السفر لأوغندا

تواجد الثلاثي محمد عبد الشافي، “لاعب الأهلي السعودي”، ومحمد النني “لاعب أرسنال”، وسام مرسي “لاعب ويجان الإنجليزي”، في معسكر المنتخب الوطني المقام في برج العرب بالاسكندرية، استعدادًا لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى كمبالا فجر غد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أوغندا يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

صلاح يصل خلال الساعات المقبلة

كان الثنائي أحمد المحمدي “لاعب استون فيلا”، وكريم حافظ “لاعب لانس الفرنسي”، قد انضما لمعسكر المنتخب أمس، وخاضا التدريبات.

ومن المتوقع أن يصل الثلاثي محمد صلاح “لاعب ليفربول”، وأحمد حجازي “لاعب بروميتش”، ورمضان صبحي “ستوك سيتي”، إلى الاسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة، للانضمام إلى البعثة قبل السفر.

ويتصدر المنتخب المصري، جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، بعد فوزه على الكونغو وغانا خلال الجولتين الأولى والثانية، بينما أوغندا لديها بأربع نقاط.

وفي حالة فوز الفراعنة على أوغندا في المباراتين سيقترب من التأهل إلى المونديال بنسبة كبيرة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.