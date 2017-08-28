بعد التوقيع.. طلبان من المدير الفني الجديد للزمالك

نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الحصول على توقيع الصربي نيبوشا، المدير الفني للفيصلي الأردني السابق، لمدة موسمين، مقابل الحصول على 37 ألف دولار “شهريًا”. (طالع التفاصيل)

وطلب نيبوشا، مغادرة القاهرة غدا الثلاثاء، لقضاء إجازة سريعة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود بها إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك بعد التعاقد الرسمي مع القلعة البيضاء.

مساعدان لنيبوشا مع استمرار طارق يحيي

واتفق الزمالك مع المدرب الصربي، على أن يحضر معه مساعدان، على أن يستمر طارق يحيى ومدحت عبد الهادي في الجهاز المعاون الحالي.

كما طلب نيبوشا، من مجلس إدارة النادي، عدم قيادة الفريق الأبيض في المباراة الودية المحدد لها يوم 3 سبتمبر أمام فريق الفيصلي الأردني التي ستقام في عمان، احترامًا لعلاقته مع جماهير نادي الفيصلي الأردني، ومراعاة مشاعرهم بعدما رحل عن تدريب الفريق.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على طلب المدير الفني الذي تم التعاقد معه صباح اليوم، في جلسة بحضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.