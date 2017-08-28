الزمالك يدفع قيمة الشرط الجزائي لـ”نيبوشا”.. بشرط

وافقت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على دفع قيمة الشرط الجزائري المبرمة في عقد الصربي نيبوشا، مدرب الفريق الكروي الأبيض الجديد.

واشترطت إدارة النادي الأبيض، دفع المبلغ عند التأكد من وجود بند في عقد المدرب الصربي مع ناديه السابق الفيصلي الأردني، ينص على دفع 120 ألف دولار كشرطًا جزائيًا عن فسخ التعاقد مع إدارة النادي الأردني.

مرتضى يشدد على ضرورة التأكد من استحقاق الفيصلي للشرط الجزائي

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة التأكد من استحقاق الفيصلي الأردني المبلغ، قبل دفعه، حيث اتفق الطرفين على تحمل نادي الزمالك مبلغ 100 ألف دولار من الشرط الجزائي، بينما يسدد المدير الفني مبلغ 20 ألف فقط.

ووضع نادي الزمالك، شرطًا في عقد المدرب الصربي، يؤكد خلاله بأنه لن يتم دفع مبلغ الـ100 ألف دولار، إلا بعد أن التأكد من وجود شرط حصول النادي الأردني على المبلغ.

كان الصربي نيبوشا، قد أتم اجراءات تعاقده مع نادي الزمالك فجر اليوم الاثنين، بحضور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني زادة، وأحمد مرتضى منصور عضوي مجلس الإدارة النادي.