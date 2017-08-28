وست بروميتش يرفض رحيل “منافس” حجازي

رفضت إدارة نادي وست بروميتش الإنجليزي، العرض المقدم من جانب نظيرتها ليستر سيتي، والتي طلبت خلالها ضم اللاعب جوني إيفانز، مدافع الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت إدارة ليستر سيتي، طلبت التعاقد مع إيفانز، مقابل دفع مبلغًا ماليًا قيمته 21 مليون يورو، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب نادي وست بروميتش ألبيون.

ايفانز، هو البديل لأحمد حجازي، بعد انضمام الأخير إلى صفوف برومتيش على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من النادي الأهلي المصري، لينجح مدافع المنتخب المصري في حجز مكانه بالتشكيل الاساسي للفريق الإنجليزي على حساب ايفانز.

حجازي يقدم مستويات جيدة مع بروميتش

وقدم حجازي، مستويات جيدة مع فريقه حتى الآن، حيث شارك في فترة الإعداد للموسم الجديد، وخاض مع فريقه ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، نجح في قيادة فريقه للفوز بأول ثلاث نقاط بالدوري على حساب برونموث، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد برأسية، كما فاز في الجولة الثانية أمام بيرنلي بهدف دون رد، إلا أن مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت أمس أمام ستوك سيتي “المحترف بين صفوفه زميله رمضان صبحي”، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما بعدما أخطأ حجازي ليحرز بيتر كراوتش هدف التعادل من صناعة لزميله رمضان صبحي.