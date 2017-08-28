كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن قرب إعلان ليفربول الإنجليزي، عن إنهاء اجراءات ضم اللاعب الفرنسي توماس ليمار، لاعب فريق موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يصبح ليمار بديلًا للاعب فيليب كوتينيو، الذي بات رحيله مؤكدًا عن صفوف الريدز، لينتقل إلى قلعة كامب نو، بعد مفاوضات عديدة انتهت بحصول البارسا على توقيع لاعب الريدز، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الكتالوني السابق، والمنتقل حديثًا إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ليمار سيصبح الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول

اللاعب الفرنسي لديه الإمكانيات الفنية والبدنية التي تؤهله إلى اللاعب في مركز (10) صانع الألعاب كبديلًا لكوتينيو، كما يستطيع اللعب في مركز الجناح، الأمر الذي قد يؤثر على تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

سبب اخر سيجعل ليمار يتفوق على صلاح، وهو أن إدارة الريدز ستدفع مبلغًا كبيرًا وصلت قيمته إلى 72 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو “مكافآت”، ليصبح اللاعب الفرنسي هي الأعلي في تاريخ صفقات الريدز، بعد أن كان الفرعون المصري هو الصفقة الأغلى بعدما ضمته إدارة ليفربول مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من صفوف روما الايطالي.