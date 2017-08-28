مدرب المنتخب: استقرينا على حارس الفراعنة أمام أوغندا

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الأرجنيتني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، حدد الحارس الأساسي الذي سيخوض مباراة المنتخب المقبلة، أمام أوغندا، المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس الجاري.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أوضح ناجي، أن كوبر استقر على حارس مرمى منتخب مصر في مباراة أوغندا، إلا أنه رفض الإفصاح عن اسمه، من أجل الحفاظ على تركيز كافة الحراس، مشيرًا إلى أن الدفة تميل في مثل هذه المباريات إلى عناصر الخبرة، التي تستطيع التعامل مع مثل هذه المباريات الحساسة، والتي تحمل على عاتقها حلم شعب بالكامل.

ناجي: سعيد بحماس اللاعبين

وأضاف مدرب حراس الفراعنة، الجهاز الفني سعيد بحماس اللاعبين خلال المعسكر، قبل خوض مباراتي اوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب فجر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة، متوجهة إلى كمبالا، استعدادًا لمواجهة أوغندا في مباراة الذهاب يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.