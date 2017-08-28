كشف أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن سبب تعاقد إدارة القلعة البيضاء مع الصربي نيبوشا، المدرب السابق للفيصلي الأردني، لتولى المهام الفنية للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وأكد أحمد جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن المقابل المالي كان له دورًا في التعاقد مع نيبوشا، إلا أنه في الأساس مدرب قوي وقادر على صناعة تاريخ مع نادي الزمالك.

نائب الزمالك: مرتضى “ديكتاتورًا” ولكن

وأوضح نائب رئيس الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، “ديكتاتورًا” في بعض المواقف، بحكم منصبه كرئيسًا للنادي، إلا أننا في اجتماعات مجلس الإدارة، نتفاوض ونتناقش، وإذا اتخذ قرارًا يعود إلينا لنتناقش، ومن الممكن أن يغير وجهة نظره، ولكن لا بد أن يكون ديكتاتوريًا في بعض الأوقات”. (طالع التصريحات)

وحرص جلال إبراهيم، على توجيه الشكر لجماهير نادي الزمالك، قائلًا، “جمهور نادي الزمالك هو الأكثر وفاءً، مشيرًا إلى أن مقولة سنظل أوفياء لم تأت من فراغ، فعشق النادي لا يفهمه أي شخص.