كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اللاعب الذي كان يتمنى تواجده داخل القلعة البيضاء في صفوف الفريق الكروي.

وأشار جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إلى أنه كان يتمنى التعاقد مع حسام غالي، قائد الفريق الأول للأهلي السابق ونجم النصر السعودي الحالي، مضيفًا أن غالي لاعب مهم ويمتلك روح حماسية عالية، ولديه القدرة على اللاعب وكأنه مازال شابًا صغير السن.

نائب رئيس الزمالك: كثرة الصفقات لن تكون عامل سلبي

وأوضح نائب رئيس الزمالك، أن كل اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق الكروي الابيض هذا الموسم كان “نجومًا”، إلا أن “شيكابالا” من أكثر اللاعبين الذين حزنت بعد رحيلهم، مشيرًا إلى أن كثرة الصفقات التي تعاقد معها نادي الزمالك، لن يكون لها عامل سلبي، فاللاعب الاحتياطي سيكون على نفس قوة اللاعب الأساسي، مثلما كان يفعل الأهلي في الوقت الماضي.

واختتم جلال إبراهيم تصريحاته، قائلًا، “نسعى إلى تدعيم الفريق في كافة المراكز، وفي النهاية المدرب هو من يحسم الصراع بين اللاعبين، والأهم هو ما يصب في مصلحة نادي الزمالك”.