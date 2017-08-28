نائب رئيس الزمالك عن رحيل “شيكابالا”: السن له أحكام

رفض المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحميل مسئولية خسارة الفريق الكروي الأبيض للبطولات لفردًا واحدًا، مؤكدًا، أن الجميع يتحمل المسئولية، وغن كان المدير الفني عليه العاتق الأكبر.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أكد جلال إبراهيم، قائلًا، “سبب خسارة نادي الزمالك البطولات في الفترة الماضية، يتحملها جميع المسئولين داخل المنظومة، ولكن المدير الفني يتحمل العامل الأكبر”.

نائب رئيس الزمالك: شيكابالا ابن النادي وسيعود

وعن رحيل شيكبالا، أوضح جلال إبراهيم، “شيكابالا لاعب كبير، ولا يمكن أن نحمله نتيجة المباريات، فالسن له حكمه، وهناك بعض اللاعبين تشبعت من البطولات، ولم يعد لديها أي رغبة في الفوز، لذلك تعاقدنا مع عدد من لاعبين الجدد”. (تابع تصريحات شيكابالا)

واختتم نائب الزمالك تصريحاته قائلًا، “المجلس الحالي، أحيا شيكابالا مرة أخرى، بعد عودته من البرتغال، فهو ابن من أبناء نادي الزمالك، ولم يصطنع أي أزمة خلال تواجدة، مشددًا على أن النادي لم يحارب شيكابالا، ولم يجبره على الرحيل، وفى انتظار عودته إلى الزمالك مجددًا”.