نائب الزمالك يكشف سبب ابتعاد الفريق عن البطولات

كشف أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن سبب ابتعاد الفريق الكروي الأبيض عن منصة البطولات، خلال الموسم المنصرم، وخروجه خالي الوفاض من جميع البطولات المحلية والافريقية التي شارك بها.

وأكد جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن مجلس الإدارة يتحمل على عاتقه مسئولية الحفاظ على شعبية النادي، بالإضافة إلى حصد البطولات”.

أحمد جلال: الزمالك يتعرض لضغط شديد

وأضاف نائب الزمالك، “المجلس الحالي يتعرض لضغط شعبي شديد، لا سيما بعد خروجه من الموسم الماضي بدون التتويج بأي بطولة”، مشيرًا إلى أن الحفاظ على بسمة الجماهير أمر صعب للغاية، ونسعى للاجتهاد من أجل الحفاظ على سعادة جمهور الزمالك”.

وأوضح إبراهيم، أن المجلس أدى ما عليه في بداية الموسم الماضي، وتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، من أجل حصد البطولات، ولكن كما تعودنا فالكرة مكسب وخسارة، والأندية أصبحت قوية للغاية، ولديها القدرة على منافسة الأهلي والزمالك”.

واختتم نائي رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا، “مستوى معظم اللاعبين في الدوري المصري أصبح متقارب للغاية، ومن الصعب العثور على فلتات مثل أيمن حفني وشيكابالا”.