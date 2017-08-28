“البدري” عن ضم مدافع: السوري هو الأقرب.. وقد نغير طريقة اللعب

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مازال يبحث عن مدافع جيد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لسد فراغ أحمد حجازي، المعار إلى صفوف وست بروميتش لمدة موسم.

وأضاف البدري، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن بصدد التعاقد مع لاعب “سوري” في قلب الدفاع.

البدري: قد نغير طريقة لعبنا الموسم المقبل

وعن احتمالية تغيير طريقة اللعب في الموسم المقبل كما اشار في تصريحات تلفزيونية مسبقًا، علق البدري قائلًا، “من الوارد أن يكون هناك تغيير في طريقة اللعب الموسم المقبل، وفقًا لما يراه الجهاز الفني، حيث يتواجد الان اللاعبون في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، بمجموعة من اللاعبين، ويتواجد الاخرون في المنتخبات سواء مصر أو المغرب وتونس”.

واختتم المدير الفني للفريق الأحمر، تصريحاته قائلًا، “سنخوض مباراتين وديتين في الفترة المقبلة، من أجل تجهيز كافة اللاعبين خاصة المنضمين حديثًا، وذلك قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، واستعدادًا لمباراتي الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”.