أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية فترة توليه مهمة القيادة الفنية، خاصة أنه تعامل مع بعض اللاعبين لأول مرة، فضلًا عن أن القوام الأساسي للفريق كان منقوصًا بسبب إصابات وإجهاد بعض اللاعبين.

وأضاف البدري خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، “لم يشعر احد بما واجهناه في الموسم الماضي، إلا أننا تجاوزنا كافة الصعوبات، وبات للأهلي شكل واضح وثابت في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز”.

البدري: النتيجة أهم من الأداء

وأوضح المدير الفني للأهلي، “النتيجة أهم من الأداء، والتغيير كان مطلوبًا في بعض العناصر الفنية، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء فريق، وعلى سبيل المثال، في ريال مدريد، العناصر التي أضيفت إلى الفريق الملكي، هي التي ساهمت في تطوير أداء الريال، بعيدًا عن كون زيدان مدرب جيد وقوي، فكرة القدم ليست مدرب فقط”.

واختتم البدري تصريحاته قائلًأ، ” الأهلي لم يصبح فريق النجم الأوحد، فهناك ثبات في الفكر والأداء، والأهلي يمتلك شخصية الفريق، التي يمتلكها ريال مدريد وبرشلونة”.