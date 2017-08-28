مرتضي منصور: تعاقدنا مع قاهر الأهلي وسنتحمل قيمة الشرط الجزائي

أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسئولو ناديه انهوا التعاقد مع الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الغندور والجمهور” المذاع عبر فضائية صدي البلد، ” أن نيوشا سيحصل على مبلغ 37.5 ألف دولار شهرياً، وسنتحمل 50% من قيمة الرط الجزائي وهو مبلغ ليس بالكبير”.

وأشار إلي أن هذا الراتب هو الأقل لأي مدرب تولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة الماضية”.

نيبوشا وصل إلي القاهرة

وقال رئيس الزمالك، ” نيبوشا وصل إلي القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، وسوف يوقع على عقود انضمامه غداً”.

وتابع ، ” تعاقدنا مع قاهر الأهلي، والذي نجح في تحقيق الفوز على المارد الأحمر مرتين خلال أربعة أيام ، وهذا لم يحدث من قبل”.

وأوضح مرتضي منصور، ” أن جهاز الفريق سيستمر كما هو مع المدرب الصربي الجديد، مشيراً إلي أنه طلب اصطحاب معه مدرب حراس مرمي، ولكننا نرفض الموضوع جملة وتفصيلًا”.

يذكر أن مسئولو نادي الفيصلي قد أعلنوا في بيان رسمي عن رحيل نيبوشا إلي نادي الزمالك.