مدرب بروميتش معلقاً على خطأ حجازي: هذه الأشياء تحدث ولكنى أشعر بالإحباط

يري توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش الإنجليزي، أن الخطأ الذي وقع فيه أحمد حجازي ، مدافع الفريق ، هذه الأشياء تحدث ، ولكنه شعر بالإحباط بسبب الفشل في الفوز بالمباراة.

حجازي شارك في المباراة بشكل أساسي ولكنه أخطأ خطأ جسيم، عندما لم يحسن تشتيت الكرة خارج منطقة الجزاء، ليستقبلها بيتر كراوتش ويسجلها داخل الشباك معلناً الهدف الأول لستوك سيتي.

وقال بوليس، ” إن جحازي قدم أداء لا بأس به، مشيراً إلى أن كراوتش لم يفعل أي شئ في المباراة سوي تسجيله هذا الهدف، ولكن تواجده في الملعب فقط يصيب خط الدفاع بالتوتر”.

وأضاف المدير الفني لستوك، ” بالطبع كنا الأفضل، كان بإمكاننا الفوز عندما كنا متقدمين بهدف ولكن التمريرة الأخيرة لم نحسنها جيداً، ولذلك فشلنا في مضاعفة الفارق.

وتعادل وست بروميتش ألبون، إيجابياً مع نظيره ستوك سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز” البريميرليج”.

يذكر أن أحمد حجازي شارك في المباراة منذ بدايتها، ونزل رمضان صبحي كبديل في الدقيقة 70 من عمر المباراة