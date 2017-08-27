جماهير ليفربول تشيد بـ “صلاح” .. أحدهم شبهه بميسي والأخر يري فيه مستقبل ليفربول

واصل الدولي المصري، محمد صلاح لاعب المنتخيب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه بعدما ظهر بشكل جيد في مباراة فريقه اليوم أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الأنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح نجح في تسجيل الهدف الثالث للريدز في شباك أرسنال، ليس هذا فحسب، بل نجح أيضا في صناعة الهدف الرابع لليفربول عندما مرر الكرة لزمليه دانييل ستوريدج، الذي استغلها جيداً ونجح في تسجيل الهدف الرابع للريدز.

جماهير ليفربول تشيد بأداء محمد صلاح

حرص عدد كبير من جماهير ليفربول، على الإشادة بإداء محمد صلاح، مع الفريق اليوم أمام أرسنال، ونجاحه في التسجيل وصناع هدف في شباك الجنرز، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”

ووصف أحد المشجعين محمد صلاح، بأنه ميسي مصر، بعد سرعته الفائقة في المباريات، بينما سخر البعض من هيكتور بيليرن، مشددين بسرعة محمد صلاح الصاروخية، بالإضافة إلي تأكيد أحد من المشجعين صلاح بأنه مستقبل ليفربول.