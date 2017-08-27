الفيصلي يعلن رحيل نيبوشا في بيان رسمي

أعلن مسئولو نادي الفيصلي الأردني عن رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الصربي نيبوشا ديورديفيتش، إلي نادي الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي:

صرح السيد بكر العدوان نائب رئيس النادي والناطق الإعلامي بأنه سيتوج السيد نيبوشا على العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأثنين، لتوقيع عقده الجديد مع نادي الزمالك المصري.

وأضاف البيان، ” يوجه نيبوشا الشكر والتقدير لإدارة النادي برئاسة معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان ، والجهاز الإداري للفريق وجهازه الفني والمعاون وكافة اللاعبين”.

وتابع، ” كما يشكر نيبوشا كافة جماهير الزعيم على دعمهم الكبير والمتواصل له خلال الفترة التي تولى بها قيادة الفريق، علما أنه سيتم تطبيق شروط العقد بين الطرفين النادي الفيصلي والسيد نيبوشا”.

كان النادي الفيصلي قد أصدر بياناٌ منذ قليل، وأعلن فيه أنه متمسك بالمدرب الصربي ويرفض توقيعه للزمالك، مشيراً إلي أن مسئولو القلعة البيضاء لم يتفاوضو مع أحد بشأن نيبوشا، قبل أن يتراجع مسئولو النادي الأردني ويعلنوا عن رحيل المدري الصربي.

ومن المقرر أن يأتي نيبوشا إلي القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل توقيع العقود وقيادة الزمالك خلفاً للبرتغالي أوجوستو إيناسيو.