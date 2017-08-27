خاص.. رضا عبد العال: هنفوز على أوغندا بروح اللاعبين فقط

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المنتخب الوطني سيتخطي نظيره الأوغندي، بشرط ألا يتفلسف هيكتور كوبر في وضع التشكيل الأساسي للمباراة.

وأضاف عبد العال خلال تصريحه لـ ” أخبار الأهلي” ، ” سنفوز على المنتخب الأوغندي بكل سهولة، بروح و رجولة اللاعبين كما عودونا”.

المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي يوم 31 من أغسطس الجاري، على ملعب “كمبالا” بالعاصمة الأوغندية، ضمن ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المرهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، المقرر له الصيف المقبل.

المنتخب يعلن عن استبعاد مصطفى فتحي من معسكر برج العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، من قليل، في بيان رسمي له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، عن استبعاد اللاعب مصطفى فتحي، جناح المنتخب و المحترف ضمن صفوف نادي التعاون السعودي.

وأوضح البيان، ” أن اللاعب كان يعاني من ألام قبل وصوله إلي القاهرة، وحاول معه الجهاز الطبي للفريق، إلا أنه فشل في شفاؤه، مما استدعي الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاده خوفاً من تفاقم الإصابة”.