رسمياً.. المنتخب يستبعد مصطفى فتحي من موقعة أوغندا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني، هيكتور كوبر، استبعاد مصطفى فتحي، لاعب المنتخب والمحترف ضمن صفوف فريق التعاون السعودي، من مواجهتي أوغندا المقرر لهما يوم 31 أغسطس و 5 سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

الاتحاد المصري يعلن استبعاد مصطفى فتحي من معسكر الفراعنة

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم ، في بيان له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، ” أن اللاعب كان يعاني من الآم خلال القترة الأخيرة، قبل وصوله إلي القاهرة، وحاول الجهاز الطبي تجهيزه للمباراة إلا أنه لم يستطيع الشفاء منها، لتعاوده مرة أخري خلال مران الفريق اليوم”.

وأضاف البيان، ” أن مصطفي فتحي سيكون خاج معسكر الفراعنة المقام حالياً في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة أوغندا”.

المنتخب بؤدي مرانه الأخير على ملعب برج العرب

يؤدي المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 28 أغسطس، عقب وصول المحترفين، ومن ثم سيتوجه المنتخب للسفر إلي أوغندا على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة أوغندا الحاسمة في مشوار الفراعنة بتصفيات مونديال روسيا المقرر له في صيف 2016.